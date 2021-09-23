Скорость порывов ветра будет достигать 30 метров в секунду.

В Украине в ближайшее время ожидается мощный ветер. Уже ночью он накроет западные области, а завтра днем - всю страну.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о значительном ухудшении погоды в Украине. По ее словам, в Украине 24 сентября ожидается потепление, однако из-за мощного ветра и сильных дождей оно будет неощутимым.

"Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, порой умеренные, даже и к сильным", - предупредила она.

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Автор: Екатерина Лиманская