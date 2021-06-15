По данным синоптика Укргидрометцентра, ближе к концу недели произойдет переломный момент в погоде: ожидается резкое прекращение осадков.

Конец рабочей недели будет переломным с точки зрения погоды. Ожидается резкое прекращение осадков, а на Троицу, 20 июня, установится "спокойная погода".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

"Интенсивность дождей 18 июня будет уже меньшей, где-то их вообще не будет. А 19 июня осадки прекратятся на всей территории Украины", – сообщил синоптик. "На сколько прекратятся, пока неизвестно, но на Троицу осадков не ожидается, установится спокойная погода", – отметил он.

По словам Мурмыло, резкого потепления не будет.

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"Просто к этому времени циклон исчезнет, но температурный фон будет практически тем же. За счет того, что будет меньше облачности, можно ожидать +27… +28 градусов. Существенного притока теплой воздушной массы не ожидается, но будет меньше облаков", – пояснил синоптик.

Погода в Украине сегодня, 15 июня

Во вторник, 15 июня, практически по всей Украине будут идти дожди, во многих областях - с грозами. Сухая погода ожидается в Черниговской, Ривненской, Волынской и Львовской областях. Столбики термометров поднимутся до +27°, однако в западных областях будет чуть свежее - до +23°.

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Автор: Екатерина Лиманская