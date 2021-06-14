Местами температура поднимется до +27°. Сухо будет лишь в нескольких областях

Во вторник, 15 июня, практически по всей Украине будут идти дожди, во многих областях - с грозами. Сухая погода ожидается в Черниговской, Ривненской, Волынской и Львовской областях. Столбики термометров поднимутся до +27°, однако в западных областях будет чуть свежее - до +23°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне во вторник переменная облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Тернополе 15 июня ночью будет +12°, днем +22°, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Виннице завтра будет +15°...+23°, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°, ливень.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, гроза.

В Полтаве завтра температура воздуха +15°...+26°, ливень.

В Одессе 15 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, гроза.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +27°, гроза.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +27°, гроза.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха +17°...+26°, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ливень.

В Симферополе во вторник будет +11°...+22°, гроза.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15, днем +27°.

Народные приметы на 15 июня

15 июня - Никифора. Если ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

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Автор: Екатерина Лиманская