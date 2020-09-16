Юг США накрыл мощный ураган "Салли" (видео)

С собой ураган несет порывистый ветер до 160-ти километров в час и проливные дожди.

Со страхом на усиление урагана "Салли" ждет владелец фермы аллигаторов в штате Миссисипи / скриншот из видео

На юг США пришел мощный ураган "Салли".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С собой ураган несет порывистый ветер до 160-ти километров в час и проливные дожди.

Синоптики говорят - непогода только набирает обороты: есть серьезная угроза подтопления, уровень воды может достичь до двух с половиной метров.

Местные власти закрыли школы и предприятия и приостановили добычу нефти в регионе.

Со страхом на усиление урагана "Салли" ждет владелец фермы аллигаторов в штате Миссисипи. Говорит, опасается сценария 2005 года. Тогда, во время урагана «Катрина», на волю попали 250 его пресмыкающихся. Сейчас на ферме проживает всего 60, однако некоторые особи достигают четырех метров и могут серьезно угрожать безопасности местного населения.

Читайте также Количество ураганов в Атлантике стало рекордным в этом году

Ураганы в мире

Число жертв урагана "Лора", который в конце августа обрушился на юг США, увеличилось до 18 человек. 14 человек погибли в Луизиане и четверо в Техасе.

Жертвами урагана "Исайяс" в США стали четыре человека. Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких штатах. От сильного ветра и торнадо пострадали дома, повалено много деревьев.

Жертвами урагана "Ханна" в Мексике стали четыре человека. Шесть человек пропали без вести.