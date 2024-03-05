Ветер в Украине изменится и принесет нам холодный воздух.

На этой неделе синоптическая ситуация в Украине изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Большинство территории нашей страны еще будет находиться в поле повышенного давления, но воздушные потоки уже будут меняться, поэтому температура со среды, 6 марта, начнет снижаться.

Так, по данным синоптиков, в ближайшие двое суток на западе страны, днем 6 марта и в северных и центральных областях, а 7 марта в южной части страны местами пройдет небольшой дождь. Ночью осадки будут с мокрым снегом. На остальной территории сохранится погода без осадков.

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Ветер в ближайшие дни ожидается юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 7 марта будет 0°...-7°. Днем сегодня столбики термометров покажут +4°...+10°, в южной части и на Закарпатье воздух еще прогреется до +11°...+16°. Днем 6-7 марта в Украине уже будет 0°...+8°.

В Украину идет похолодание - прогноз

О том, что на этой неделе в Украине ожидается похолодание, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, ночью практически повсеместно установятся морозы, а днем столбики термометров покажут 0°...+5°. В конце температура повысится на градус-два, но все равно будет довольно прохладно.

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