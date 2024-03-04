5 марта в Укравине будет тепло / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 5 марта, украинцев ждет теплый и преимущественно сухой день с переменной облачностью. Теплее всего будет на западе и юге, где температура будет повышаться до +10°...+13°, а на Закарпатье воздух прогреется до +17°. На остальной территории будет чуть свежее, +4°...+10°. Отметим, что с 6 марта в Украине начнет холодать. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +8°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +13°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
  • В Тернополе 5 марта ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +17°, практически безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+12°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +10°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+6°.
  • В Одессе 5 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +10°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°, небольшая облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+13°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +7°.
5 марта погода в Укркаине существенно не изменится / фото УНИАН

Приметы погоды 5 марта

Если грачи и галки в этот день сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

Вас также могут заинтересовать новости: