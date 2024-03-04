Температура будет снижаться постепенно, ночью во многих областях будут морозы.

На этой неделе в Украине ожидается существенное похолодание. Ближайшие несколько дней будут относительно теплыми, а затем температура снизится по всей стране. Ночью практически повсеместно установятся морозы, а днем столбики термометров покажут 0°...+5°. К концу недели погода чуть стабилизируется, станет больше солнца, а температура слегка повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет пасмурным, но относительно теплым. На западе воздух прогреется до +11°...+14°, а на Закарпатье ожидается до +16°. На юге столбики термометров поднимутся до +12°, а на остальной территории ожидается от +6° до +11°. Местами в западных областях пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 5 марта, погода в Украине ожидается без существенных изменений. Теплее всего, +9°...+13°, будет на западе и юге страны, а на остальной территории +5°...+10°. В Закарпатской области воздух прогреется до +17°.

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6 марта температура в Украине начнет снижаться. Ночью на севере и северо-востоке уже будут морозы до -3°, а днем во многих областях похолодает до +1°...+5°. Лишь на юге, юго-востоке и местами на западе будет теплее, +6°...+8°. На Закарпатье по-прежнему будет самая высокая температура - до +16°.

В середине недели, 7 марта, в Украине станет еще холоднее. Ночные морозы до -5° ожидаются уже практически по всей стране, а днем термометры покажут 0°...+5°. На Закарпатье будет теплее, но и там температура снизится до +10°. Местами пройдут дожди и мокрый снег.

Перед выходными, 8 марта, солнца в Украине станет больше, однако на температуру оно не повлияет - будет холодно. До -7° ночью, а днем по всей стране будет от 0° до +5°, лишь на Закрапатье столбики термометров покажут +9°.

На выходных, 9 и 10 марта, погода в Украине начнет улучшаться. Температура постепенно повысится и к концу недели днем в большинстве областей будет +5°...+7°. На Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров покажут +9°...+10° и лишь местами на левобережье ожидается +3°...+4°.

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