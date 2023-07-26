Сегодня, 26 июля, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, ожидаются грозы и местами сильные порывы ветра.
"26 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.
Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Людям рекомендуется сохранять внимательность и осторожность и следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погоды.
I уровень опасности объявлен в Киеве
Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в Киеве и Киевской области также объявлен повышенный уровень опасности.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.
Температура по области ожидается от +27° до +32°, а в Киеве столбики термометров покажут +27°...+29°.