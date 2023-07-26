Сегодня днем ожидаются грозы и местами порывы ветра до 15-20 м/с.

На сегодня, 26 июля, в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности из-за гроз. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении обнародовал Украинской Гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет доминировать переменная облачность. В течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западный 7-12 м/с, днем местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

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Температура днем по области составит 27-32°, в Киеве уже не будет сильной жары - столбики термометров покажут 27-29°.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, в столице почти ежедневно будет дождливо, кое-где дожди будут сопровождаться грозами. Самые мощные осадки ожидаются в четверг, 27 июля.

Также с четверга ожидается резкое снижение температуры-до +23°. Перед выходными в столице станет еще свежее-ожидается не выше +21°, а с субботы температура вновь немного повысится до +23°.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие выходные погода в Киеве нормализуется, вернется более комфортная температура +25°...+28°.

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