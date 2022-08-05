Сегодня, 5 августа, в Украине ожидаются грозы. Непогода накроет Левобережье.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"5 августа днем на Левобережье грозы", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Также, по данным синоптиков, сегодня в большинстве западных, Одесской, Винницкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украину начнет возвращаться жара. Первыми повышение температуры почувствуют жители западных областей, где столбики термометров поднимутся до +27°...+30°, а на Закарпатье - до +31°. На остальной территории страны температура будет более комфортной, +26°...+29°. При этом дожди продолжатся, однако их интенсивность станет намного меньше. Осадки в пятницу, 5 августа, будут везде, кроме большинства западных областей.