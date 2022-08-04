В большинстве областей по-прежнему ожидаются дожди.

В конце рабочей недели, 5 августа, в Украину начнет возвращаться жара. Первыми повышение температуры ощутят жители западных областей, где столбики термометров поднимутся до +27°...+30°, а на Закарпатье - до +31°. На остальной территории страны температура будет более комфортой, +26°...+29°. При этом дожди продолжатся, однако их интенсивность станет намного меньше. Осадки в пятницу будут везде, кроме большинства западных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +30°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 5 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, гроза.

В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+28°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

Народные приметы на 5 августа

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.

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