В конце рабочей недели, 5 августа, в Украину начнет возвращаться жара. Первыми повышение температуры ощутят жители западных областей, где столбики термометров поднимутся до +27°...+30°, а на Закарпатье - до +31°. На остальной территории страны температура будет более комфортой, +26°...+29°. При этом дожди продолжатся, однако их интенсивность станет намного меньше. Осадки в пятницу будут везде, кроме большинства западных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +30°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +29°.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.
- В Тернополе 5 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, гроза.
- В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+28°, ливень.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +26°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
Народные приметы на 5 августа
5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.