Ученые обнаружили особенность, которая ускоряет таяние некоторых ледников.

Украинские ученые в сотрудничестве с иностранными коллегами обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктике. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Как сообщается, причиной очень быстрого таяния некоторых ледников в Антарктике может быть нетипичное горячее ядро в атмосфере, образующееся наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха. К такому выводу пришли метеорологи Национального антарктического научного центра в рамках проекта PolarRES: исследование будущего полярного климата.

Хотя на таяние ледяного щита влияет чрезвычайно много факторов, исследование показало, что вклад атмосферных процессов очень важен. В частности, обнаружено, что во время потеплений в районе ледников Пайн Айленд и Твайтес в атмосфере формируется нетипичное горячее ядро.

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Такой результат наши ученые получили в начале 2023 года и предположили, что именно это ядро является основной причиной локального таяния упомянутых ледников.

Как сообщается, ученые обнаружили неожиданную особенность. В районах локальных потеплений поток теплого влажного воздуха с севера накладывается на теплый сухой поток с востока. Вследствие этого формируется, во-первых, толстый слой теплого воздуха, а, во-вторых, образуются осадки в виде снега.

Этот обильный снег в процессе падения успевает растаять и превратиться в теплый дождь. То есть осадки, вероятно, забирают тепло из теплой части приземной атмосферы и переносят его на поверхность ледников. Кроме того, от дождя снежный покров становится темнее и поглощает больше света и инфракрасного излучения, что тоже ускоряет его таяние.

Также актуален вопрос, как изменятся очерченные процессы, если атмосфера станет еще немного теплее. Ученые надеются получить ответы или хотя бы уточнить логические предположения в течение следующего года сотрудничества в рамках проекта.

Земля стоит на пороге климатических катастроф - что известно

Ученые определили более 25 критических моментов на Земле. Это, в частности, разрушение массивных ледяных щитов в Гренландии, массовая гибель деревьев, перегрузка озер питательными веществами, гибель коралловых рифов и тому подобное.

Деятельность человека уже подталкивает некоторые из них к критическим точкам. Точные пороги не определены, но при сегодняшнем глобальном потеплении на 1,2°с уже становится вероятной повсеместная гибель коралловых рифов.

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