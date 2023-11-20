Наши полярники сняли радугу вокруг Солнца.

Украинские полярники со станции им. Вернадского в Антактике сняли необычное явление - солнечное гало.

По данным специалистов Национального антарктического научного центра, такую радугу вокруг Солнца возле украинской станции можно увидеть нередко, ведь мороз и повышенная влажность - идеальные условия для возникновения этого явления.

"К тому же, иногда гало может "висеть" несколько часов подряд, меняя цвет и насыщенность", - говорят специалисты.

Они объяснили, что гало появляется, когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов. Свет, проходя через них, преломляется и отражается. Так образуется то самое вторичное свечение.

"В основном гало имеет форму круга и наблюдается вокруг Солнца. Но это явление также можно увидеть вокруг Луны или других мощных источников света, таких как уличные фонари. Что касается формы, то это могут разные дуги, пятна, столбы света и тому подобное", - говорят ученые.

Так же, по их данным, может разниться и окраска: от насыщенного до бледного, от разноцветного до белого.

Летом жители столицы могли наблюдать радугу, которая на несколько минут появилась перед заходом солнца и грозой.

По данным специалистов, она напоминала "радужное облако", что является редким горным феноменом и может ввести в заблуждение горожан.

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