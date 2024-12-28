Когда солнечный свет "пробивается" сквозь разрывы между облаками, появляются лучи.

Украинские ученые, которые находятся в межостровном море Скоша, что в южной части Атлантического океана, показали необычное явление, которое создают высококучевые облака на закате Солнца.

Видео, на котором можно увидеть невероятный закат Солнца, обнародовал Национальный антарктический научный центр.

Явление сняла метеоролог Анжелика Ганчук с борта украинского ледокола "Ноосфера". По ее словам, такую магию природы создают высококучевые облака (Altocumulus), которые напоминают "чешуйки" или волнистые поля, которые усиливают впечатление движения и глубины на закате Солнца. В некоторых случаях их края могут светиться белым или серебристым цветами, создавая эффект "подсветки".

"Когда Солнце опускается ниже горизонта, его лучи проходят через толстый слой атмосферы. Синий свет рассеивается, и на передний план выходят теплые цвета - красный, оранжевый и розовый. Высококучевые облака, которые расположены на высоте 2-7 км, идеально захватывают эти оттенки, создавая многоцветное "полотно" на небе", - пояснила исследовательница.

По словам ученых, когда солнечный свет "пробивается" через разрывы между облаками, появляются лучи, которые напоминают "небесные прожекторы".

Кроме того, Altocumulus на закате Солнца могут быть предвестниками погоды - их насыщенность и постепенное уплотнение указывают на возможное приближение осадков.

Как уточнили в центре, в середине декабря ледокол "Ноосфера" начал четвертый антарктический сезон и сейчас находится в море Скоша. Это межостровное море, большая часть которого лежит в пределах Атлантического океана, меньшая - в пределах Южного. Сейчас "Ноосфера" прошла 3263 морских миль (около 6 тыс. км) и через несколько дней должна добраться до первого антарктического пункта назначения - польской станции "Арцтовский". Затем судно отправится к украинской станции "Академик Вернадский", что на острове Галиндез.

Что с водой в Черном море

Как писал УНИАН, состояние воды у побережья Черного моря в заповеднике "Тузловские лиманы" в Одесской области, куда из-за агрессии РФ выбросило сотни мертвых дельфинов, понемногу улучшается.

По словам доктора биологических наук, сотрудника нацпарка Ивана Русева, море постепенно очищается и приняло в какой-то момент невероятный бирюзовый цвет. Он обнародовал фото, на котором можно увидеть, как выглядит побережье Черного моря в заповеднике - на границе "Тузловской Амазонии".

Русев уточнил, что именно там в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину с марта по сентябрь море выбрасывало большое количество мертвых дельфинов.

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