На западе Украины будет "минус", а на юге температура будет подниматься до +15°...+20°.

На выходных, 19 и 20 ноября, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. Холоднее всего будет на западе страны, где даже днем ожидается "минус". Самая теплая погода традиционно будет в южных областях, где столбики термометров покажут +8°...+15°, а в Крыму даже - до +20°.

Также на выходных будет много осадков в виде снега, мокрого снега и дождей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег с дождем. В воскресенье ночью ожидается -7°, а днем - до -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

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Во Львове в субботу ночью -7°, днем -4°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -6°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Луцке в субботу ночью -5°, днем -2°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°, снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха -3°...+1°, мокрый снег. В воскресенье температура будет -6°...-1, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, +3°...+11°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°, дождь. В воскресенье температура составит -1°...+4°, пасмурно, снег с дождем.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +8°...+14°, сильный дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+20°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +5°, днем +12°, дожди с грозами. В воскресенье ночью ожидается +2°, днем +8°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +2, днем +10°. В воскресенье будет пасмурно, дождь, ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье - пасмурно, температура составит 0°, днем +3°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем до -3°. В воскресенье ночью температура составит -7°, днем столбики термометров покажут +4°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будетнебольшая облачность, ночью -4°, днем -6°. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег. Температура составит -7°...-2°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -7°...-2°, снег.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до -1°. В воскресенье - пасмурно, -1°...+2°, дождь.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +13°, днем +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +4°...+16°, небольшой дождь.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +14°, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +1°...+8°, небольшой дождь.

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