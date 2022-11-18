Почти по всей Украине ожидается гололедица.

На сегодня, 18 ноября, почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, опасное явление ожидается повсюду, кроме Закарпатской области и юга страны.

"18 ноября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен І уровень опасности.

Ухудшение погоды в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине ожидается холодная погода с гололедом на дорогах, а в субботу придет новый циклон, который принесет новую порцию осадков и сильный ветер.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в ближайшее время на погоду в Украине будет влиять мощный циклон. В частности, по его данным, будут снегопады, метели, местами грозы и возможен гололед.

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 17-18 ноября в Украину придут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см. Местами ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

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