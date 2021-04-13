Первый циклон зайдет в страну уже завтра и ухудшит погоду на юге, на побережье Черного моря.

Ухудшение погоды связано сразу с двумя циклонами, которые движутся по направлению к Украине, и накроют страну один за другим.

Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

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"Идет перемещение активных фронтов, циклонов через территорию страны. Направления разные - сначала активный циклон будет двигаться с юга, потом с запада, и это приведет к неустойчивому характеру погоды", - сообщил синоптик.

Первый циклон зайдет в страну уже завтра во второй половине дня - 14 апреля, и сначала ухудшит погоду на юге, на побережье Черного моря.

"Большую часть территории Украины он охватит уже в четверг, 15 апреля - с осадками", - уточнил Мурмыло.

Неустойчивая погода в Украине

Апрель и май в Украине в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас - каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", - заметила она.

По словам ученой, перелом в погоде уже произошел - "и зима кончилась, и весна началась", но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", - сообщила она.

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Автор: Елена Пилипчак