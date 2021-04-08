Неустойчивость погоды не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

Апрель и май в Украине в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает OBOZREVATEL.

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"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас - каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", - заметила она.

По словам ученой, перелом в погоде уже произошел - "и зима кончилась, и весна началась", но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", - сообщила она.

Потепление в Украине

Потепление в Украину придет уже в воскресенье, 11 апреля. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, с воскресенья прекратятся ночные морозы и дневная температура уже будет выше +10 градусов.

"На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Но также, если будет облачно, то максимум 10 градусов тепла, если солнечно - то 15-16 градусов тепла", - сообщила она.

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Автор: Елена Пилипчак