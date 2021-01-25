В Украину надвигается непогода: ожидается до 20 сантиметров снега, метели и гололедица
Погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Сегодня несколько областей Украины накроют дожди, потеплеет до +17° (карта)
Спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.
По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на начало недели от Натальи Диденко
В начале следующей недели, 25 января, в Украине доминировать циклон.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В понедельник в Украине будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер", - спрогнозировала синоптик.
По ее словам, на выходных в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3...+7 градусов, на юге и западе +6...+12 градусов.
"Кто будет скучать по холоду, поэтому порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт", - добавила Диденко.
- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+5°... -1°
- Киев+7°... +1°
- Кропивницкий+10°... -2°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+9°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+5°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+8°... -1°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+5°... -1°