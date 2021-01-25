В Украину надвигается непогода: ожидается до 20 сантиметров снега, метели и гололедица

Погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

Украину накроют метели / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

По Киеву и Киевской области днем 25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на начало недели от Натальи Диденко

В начале следующей недели, 25 января, в Украине доминировать циклон.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник в Украине будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер", - спрогнозировала синоптик.

По ее словам, на выходных в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3...+7 градусов, на юге и западе +6...+12 градусов.