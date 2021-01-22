"В Украине будет развлекаться циклон": синоптик сделала прогноз на начало следующей недели
Через несколько дней в Украине снова начнутся осадки: дожди - на востоке, и снег - на западе.
В начале следующей недели, 25 января, в Украине будет доминировать циклон.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В понедельник в Украине будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер", - спрогнозировала синоптик.
По ее словам, на выходных в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3...+ 7 градусов, на юге и западе +6...+12 градусов.
На выходных в Украине похолодает и начнутся дожди (карта)
"Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт", - добавила Диденко.
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