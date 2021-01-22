"В Украине будет развлекаться циклон": синоптик сделала прогноз на начало следующей недели

Через несколько дней в Украине снова начнутся осадки: дожди - на востоке, и снег - на западе.

В ближайшие дни в Украину вернутся осадки / фото ua.depositphotos.com

В начале следующей недели, 25 января, в Украине будет доминировать циклон.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник в Украине будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер", - спрогнозировала синоптик.

По ее словам, на выходных в Украине в дневные часы температура воздуха ожидается +3...+ 7 градусов, на юге и западе +6...+12 градусов.

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"Кто будет скучать по холоду, тому порывистый ветер будет снижать теплый температурный комфорт", - добавила Диденко.

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