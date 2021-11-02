В этом году уже был назван 21 ураган, однако конец сезона еще впереди - метеорологи прогнозируют появление новых ураганов.

Американские метеорологи использовали последнее название для урагана, однако сезон ураганов еще не окончен.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, последним названным ураганом стал "Ванда".

"Традиционно к 19 ноября у нас был только четырнадцатый по счету шторм, но в этом году у нас был 21 шторм до того, как месяц начался", - сказала метеоролог Эллисон Чинчар.

Как сообщается, ранее в подобных случаях метеорологи использовали греческий алфавит. Однако впоследствии от этой идеи отказались. Поэтому был создан дополнительный список названий. Так, после "Ванды" идет "Адрия", затем "Брейлен", "Каридад", "Дешон" и так далее.

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По словам метеорологов, шансы на то, что еще несколько штормов появятся до конца сезона, вполне вероятны.

"Помните, что сезон ураганов в Атлантике длится до 30 ноября, так что у нас еще есть достаточно времени для развития штормов", - сказала Чинчар.

Как сообщается, с 21 поименованным штормом, в том числе семью ураганами, сезон 2021 года был особенно активным. Четыре из этих ураганов превратились в крупные (категории три и выше).

Ураган "Ида": что известно

Одним из самых заметных штормов сезона стал ураган "Ида".

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 240 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах.

Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

"Ида" также стала самой дорогостоящей катастрофой года: счет уже превысил 60 миллиардов долларов и продолжает расти.

Фактически, "Ида" войдет в пятерку самых дорогостоящих ураганов за всю историю наблюдений.

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Автор: Екатерина Лиманская