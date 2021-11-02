Американские метеорологи использовали последнее название для урагана, однако сезон ураганов еще не окончен.
Об этом сообщает CNN.
По данным издания, последним названным ураганом стал "Ванда".
"Традиционно к 19 ноября у нас был только четырнадцатый по счету шторм, но в этом году у нас был 21 шторм до того, как месяц начался", - сказала метеоролог Эллисон Чинчар.
Как сообщается, ранее в подобных случаях метеорологи использовали греческий алфавит. Однако впоследствии от этой идеи отказались. Поэтому был создан дополнительный список названий. Так, после "Ванды" идет "Адрия", затем "Брейлен", "Каридад", "Дешон" и так далее.
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По словам метеорологов, шансы на то, что еще несколько штормов появятся до конца сезона, вполне вероятны.
"Помните, что сезон ураганов в Атлантике длится до 30 ноября, так что у нас еще есть достаточно времени для развития штормов", - сказала Чинчар.
Как сообщается, с 21 поименованным штормом, в том числе семью ураганами, сезон 2021 года был особенно активным. Четыре из этих ураганов превратились в крупные (категории три и выше).
Ураган "Ида": что известно
Одним из самых заметных штормов сезона стал ураган "Ида".
Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 240 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах.
Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.
"Ида" также стала самой дорогостоящей катастрофой года: счет уже превысил 60 миллиардов долларов и продолжает расти.
Фактически, "Ида" войдет в пятерку самых дорогостоящих ураганов за всю историю наблюдений.
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