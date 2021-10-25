Ураган "Рик" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики. Скорость ветра достигает 150 км/ч.

На тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган "Рик", принеся с собой ветер и проливные дожди.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, скорость ветра составляет порядка 150 км/ч.

Ожидается, что количество осадков в некоторых районах достигнет 50 сантиметров, что, вероятно, вызовет наводнения и оползни.

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Местным жителям приказали оставаться дома.

По словам официальных лиц, в районе Акапулько волны могут достигать высоты от 3 до 4 метров.

Ожидается, что "Рик" исчезнет ко вторнику, сообщили синоптики.

Как сообщается, местные власти открывают убежища в районах, которые, как ожидается, пострадают от ливней и ветра.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за проливных дождей пострадали более полутора миллиона человек, есть погибшие. Очень сильные дожди вызвали массивные наводнения. В районе Раджкот за 24 часа выпало 516 мм дождя, а в Калаваде - 406 мм. В одном из районов были переполнены не менее 18 плотин.

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Автор: Екатерина Лиманская