Ураган принес с собой проливной дождь и сильный ветер, который срывал крыши зданий, валил деревья и повредил линии электропередач.

Штат Луизиана оценивает последствия урагана "Ида", который в воскресенье, 29 августа, обрушился на побережье США.

Ураган достиг четвертой степени из пяти возможных и стал пятым самым мощным ураганом в американской истории. Скорость ветра составляла 230 километров в час, передает AP News.

В штате случилось множество затоплений, однако основные местные дамбы выдержали. Теперь спасатели выдвигаются на сотнях лодок и вертолетов, чтобы добраться до людей, оказавшихся в ловушке паводковых вод.

В результате урагана в Луизиане погиб как минимум один человек: его придавило падающим деревом в окрестностях столицы штата, города Батон-Руж.

Читайте такжеУраган "Ида" показали из космоса (фото)Новый Орлеан - самый густонаселенный город штата - в воскресенье вечером остался без электричества. Все восемь основных линий электропередачи города повреждены. Ураган также обрушил гигантскую электроопору вдоль реки Миссисипи, а провода упали в реку, что привело к массовым отключениям и остановке речного движения.

По некоторым данным, для полного восстановления электроснабжения может потребоваться шесть недель. Всего в Луизиане и соседнем Миссисипи без света оказались более миллиона жителей. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил в воскресенье, что 30 000 работников коммунальных служб уже трудятся над восстановлением электроснабжения.

"Ида" обрушилась на побережье США ровно через 16 лет после урагана "Катрина". Тогда, в 2005 году, погибли более 1 800 человек.

Сейчас "Ида" находится на территории штата Миссисипи. Ожидается, что она продолжит движение по восточной части страны. Следить за ураганом можно на карте CNN.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова