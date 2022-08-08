Во вторник, 9 августа, погода в Украине удивит температурными контрастами. Разница температур на западе и юге страны составит более 15 градусов. Так, на западе Украины во вторник будет +18°...+22°, а на юге, всотоке иместами в центральных областях воздух раскалится до +32°...+36°.
Местами на севере пройдут дожди, также осадки ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. сплошная облачность. Ночью +15°, днем +20°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.
- В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +21°.
- В Тернополе 9 августа ночью будет +16°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +18°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+25°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +13°...+20°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +20°...+30°.
- В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
- В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +36°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +18°...+28°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+31°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.
Народный календарь на 9 августа
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.