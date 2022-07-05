В среду, 6 июля, в Украине ожидается очень жаркая погода. Местами температура будет подниматься до +36°...+38°.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.
По его прогнозу, температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, в южной части до +23 °С.
"Днем в западных областях похолодает до +15...+20 °С, на остальной территории Украины +30...+35 °С, в Одесской и Николаевской областях местами +36...+38 °С", - рассказал синоптик.
Он отметил, что завтра малоподвижный атмосферный фронт станет причиной дождливой погоды в западных областях, днем также в северных регионах Украины. На остальной территории страны будет сухо и жарко.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается сильнейшая волна жары с начала лета.
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