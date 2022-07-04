На этой неделе в Украине ожидается сумасшедшая жара и местами грозы.

На этой неделе в Украину вернется мощная жара. В то же время местами ожидаются грозовые дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Сильная жара и грозовые дожди станут главными метеорологическими событиями в нашей стране на ближайшей неделе", - говорит он.

По словам синоптика, до конца первой декады июля на территории нашей страны будут наблюдаться малоактивные процессы в атмосфере с преобладанием местных воздушных масс. Поле атмосферного давления ожидается в размытом состоянии, но постепенно ближе к выходным будет наблюдаться развитие циклоничности над Черным морем, за счет чего повысится вероятность дождей в большинстве областей.

Однако, по словам синоптика, наибольшее количество осадков в течение недели следует ожидать в западных и северных регионах Украины. В то же время, на востоке и юге усилится поступление жаркого воздуха с территории стран Балканского полуострова.

"Днем столбики термометров будут достигать отметки +35 °С и даже выше. Таким образом, ожидается самая мощная волна жары с начала лета", - предупредил он.

Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, июль-2022 будет жарким и с недостаточным количеством дождей. По его прогнозу, на территории Украины количество осадков в июле ожидается на 20-50% ниже нормы. Но в отдельных пунктах вследствие локальных грозовых ливней может выпасть достаточное количество влаги. Температура воздуха ожидается выше нормы практически по всей территории страны, за исключением Крыма. Отклонение прогнозируется в пределах +0,5...+1,5 °С.

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