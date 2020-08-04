Девять человек стали жертвами непогоды в Южной Корее
Основными причинами гибели людей стали оползни.
Девять человек погибли, еще по крайней мере девять пропали без вести из-за проливных дождей, обрушившихся на центральный регион Южной Кореи.
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Один человек погиб в сеульском муниципальном округе Кванакку, еще один - в городе Ансоне провинции Кенгидо. Три человека погибли в городе Чонджу, и один - в городе Чечхоне провинции Чхунчхон-Пукто. Погибли также трое рабочих завода полупроводников в городе Пхентхэке провинции Кенгидо, передает Stormnews со ссылкой на Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.
Основными причинами гибели людей стали оползни и быстрый подъем уровня воды в реках. В провинции Кенгидо повреждены 112 домов и 1043 гектара сельскохозяйственных угодий. Пострадали также город Инчхон, провинции Чолла-Пукто и Чхунчхон-Намдо. Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. В Сеуле частично перекрыто движение по скоростным шоссе и мостам через реку Ханган. 818 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы их обрушения.
Напомним, ураган "Исайяс" прошел Багамские острова и у побережья американского штата Флорида ослабел до уровня тропического шторма.
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