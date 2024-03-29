Людей призывают не выходить в горы.

В Карпатах бушует мощный зимний шторм. В горах дует сильный ветер и держится мороз. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Внимание, шторм. По состоянию на 08:00 29 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость минимальная)", - сообщили спасатели.

По их данным, скорость юго-западного ветра достигает 26 м/с, а температура воздуха держится на уровне -3°С.

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"Не выходите в высокогорье!" - призвали спасатели и опубликовали фото с вершины.

Непогода в Украине - объявлено штормовое предупреждение

На пятницу, 29 марта, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

По данным Украинского гидрометцентра, днем в Украине, кроме северо-востока, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Из-за этого І уровень опасности, объявили повсеместно, кроме четырех областей: Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской.

В целом, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидается, что дожди охватят большую часть страны. В частности, в Закарпатье и Карпатах утром прогнозируются интенсивные осадки. В горных районах Карпат возможен мокрый снег, тогда как на юге страны местами может пройти легкий дождь.

Что касается ветра, то он сначала будет юго-западным, впоследствии изменится на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение дня по всей территории Украины, за исключением северо-восточных регионов, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем воздух прогреется до +11°...+16°, на юге возможно до +20°. В горных областях Карпат ночная температура будет от 0° до +5°, а дневная будет варьироваться от +5° до +10°.

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