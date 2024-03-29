Синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра.

На сегодня, 29 марта, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах утром пройдут значительные дожди.

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Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме четырех областей:

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской.

Погода в Украине - прогноз на 29 марта

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются дожди. На Закарпатье и в Карпатах утром осадки будут значительными. Ни высокогорье Карпат осадки будут с мокрым снегом, а в южной части местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме северо-востока, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +4°...+9°, днем +11°...+16°, на юге страны воздух прогреется до +20°. На высокогорье Карпат ночью будет 0°...+5°, а днем температура будет подниматься до +5°...+10°.

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