На сегодня, 29 марта, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
"29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Также, по данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах утром пройдут значительные дожди.
Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме четырех областей:
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской.
Погода в Украине - прогноз на 29 марта
Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ожидаются дожди. На Закарпатье и в Карпатах утром осадки будут значительными. Ни высокогорье Карпат осадки будут с мокрым снегом, а в южной части местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме северо-востока, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью +4°...+9°, днем +11°...+16°, на юге страны воздух прогреется до +20°. На высокогорье Карпат ночью будет 0°...+5°, а днем температура будет подниматься до +5°...+10°.