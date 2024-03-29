І уровень опасности введен в столице и в Киевской области.

На сегодня, 29 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, непогода ожидается и по территории Киевской области.

"29 марта днем порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

29 марта на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем ожидается умеренный дождь

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Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем скорость порывов будет достигать 15-20 м/с.

Температура днем по области будет в пределах +11°...+16°, а в Киеве столбики термометров покажут +12°...+14°.

Ухудшение погоды в Украине - прогноз на 29 марта

По данным Погода УНИАН, накануне выходных во многих областях Украины пройдут дожди, местами - грозы. Несмотря на дожди, температура будет довольно комфортной.

Так, на западе Украины сегодня ожидается +13°...+18°, на севере столбики термометров покажут +12°...+14°, на востоке воздух прогреется до +15°...+18°. В центральной части Украины будет +13°...+17°, а на юге сегодня будет теплее всего, +18°...+21°.

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