Скорость ветра достигает 122 км/ч.

На американский штат Техас надвигается ураган "Николас".

Об этом сообщает CBC.

Как сообщается, местные жители готовятся к наводнению, а власти призывают людей быть осторожными и держаться подальше от дорог.

По данным издания, ураган "Николас" уже достиг 1 категории. Автоматическая станция в бухте Матагорда зафиксировала продолжительный ветер со скоростью 122 км/ч с порывами до 153 км/ч.

Как сообщается, уже около 50000 потребителей в Техасе остались без электричества.

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В подверженном наводнениям Хьюстоне официальные лица обеспокоены тем, что сильный дождь может затопить улицы и затопить дома. Власти развернули по всему городу аварийно-спасательные машины и возвели баррикады более чем в 40 местах, подверженных наводнениям.

Как сообщается, в местных школах приостановили занятия. Также закрыты центры тестирования и вакцинации от COVID-19.

Ожидается, что на побережье Техаса выпадет от 15 до 30 сантиметров осадков, при этом максимальное возможное количество осадков составит 46 сантиметров.

Ураган "Ида": что известно

Напомним, в конце августа ураган "Ида" ударил по побережью США.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 240 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах.

Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Опустошив части побережья Мексиканского залива в воскресенье, "Ида" вызвала сильное наводнение от Вирджинии до Новой Англии.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

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Автор: Екатерина Лиманская