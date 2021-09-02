Из-за потопа почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение в среду вечером из-за того, что он назвал "историческим погодным явлением". В городе прошел рекордный дождь, который привел к наводнениям и опасным условиям на дорогах.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду.

Власти города сообщили, что все транспортные средства, не предназначенные для экстренных случаев, были запрещены на улицах Нью-Йорка до 5 утра четверга из-за погодных условий.

На видео в социальных сетях видно, как вода фонтанирует над платформами метро и поездами.

Мэр призвал людей не выходить на улицу.

"Пожалуйста, держитесь подальше от улиц сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи сделать свою работу. Если вы думаете выйти на улицу, не надо. Держитесь подальше от метро. Держитесь подальше от дорог",- написал он в Твиттере.

Как сообщал Погода УНИАН, внезапные проливные дожди также накрыли часть Испании, вызвав наводнения.

По данным региональной метеорологической службы Каталонии, с полуночи до 14:00 в Альканаре выпало более 215 литров на квадратный метр.

о данным национальной метеорологической службы, в Мадриде и других районах центральной Испании ночью прошли проливные дожди и умеренные наводнения, вызванные штормами, в результате которых произошло более 9000 ударов молнии.

Автор: Екатерина Лиманская