Всего стихия привела к гибели уже около 50 человек.

В городе Элизабет в штате Нью-Джерси ураган "Ида" забрал жизнь семьи, утопив родственников в их же квартире.

Как стало известно, 72-летняя мать, 71-летний отец и их 38-летний сын погибли в среду, 1 сентября, когда их квартиру в жилом комплексе полностью затопило водой более чем на 3,6 метра, сообщает CNN.

Кроме того, утонула также 33-летняя соседка семьи, а в 30 километрах севернее, в городе Пассаике, спасатели ищут двух друзей детства. Молодых людей 18-ти и 21-го года, по словам очевидцев, смыло в ливневую канализацию тем же вечером.

По словам властей, по меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 18 - в штате Нью-Йорк. Четыре человека погибли в Пенсильвании и по одному в Мэриленде, Коннектикуте и Вирджинии. Многие люди умирали в затопленных домах, подвалах и машинах. В пятницу официальные лица заявили, что в Нью-Йорке 10 из 13 жертв были найдены в незаконно переоборудованных квартирах в подвалах.

Читайте также Сегодня дожди в Украине прекратятся, но станет еще прохладнее (карта) Ураган "Ида" обрушился на США

Ураган "Ида" ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", от которого в 2005 году погибли более 1 800 человек.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 250 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах. Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Опустошив части побережья Мексиканского залива в воскресенье, "Ида" вызвала сильное наводнение в среду от Вирджинии до Новой Англии.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

Автор: Катерина Комолова