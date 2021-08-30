Уже известно об одном погибшем в результате стихии.

Американский город Новый Орлеан остался обесточенным из-за урагана "Ида". В крупном городе работают только генераторы.

Об этом сообщает ВВС.

Когда шторм достиг берега, скорость ветра достигала 240 км/ч. Всем ,кто не эвакуировался, посоветовали укрыться.

Как сообщается, один человек погиб, когда дерево упало на его дом в приходе Вознесения в районе Батон-Руж.

Президент США Джо Байден сказал, что "Ида" будет "опасной для жизни" и принесет огромные разрушения.

По данным издания, более миллиона домов в Луизиане обесточены, на восстановление электроснабжения могут уйти недели.

В воскресенье ураган обрушился на берег к югу от Нового Орлеана. По мере того как Ида движется вглубь суши, скорость ветра снизилась до 155 км/ч), теперь это шторм первой категории.

Как сообщал Погода УНИАН, ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США 29 августа.

"Это серьезный шторм, который будет испытывать нас так, как никогда прежде ... Это будет один из сильнейших ураганов в Луизиане, по крайней мере, с 1850-х годов", - сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс 29 августа.

Первым на пути урагана оказался город Гранд-Айл.

Ряд районов уже предупредили о возможных затоплениях - вода может подняться до 2,7 метров.

Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.

Автор: Екатерина Лиманская