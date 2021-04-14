Сегодня и завтра, 14-15 апреля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками уровни воды повысятся на 0,3 - 1 м, без негативных последствий.
Погода в Карпатах
Сегодня, 14 апреля, в Карпатах температура снизилась до -2°.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег, ветер восточный 5-7 м/с", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
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