Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин.

Сегодня, 14 апреля, в Карпатах температура снизилась до -2°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег, ветер восточный 5-7 м/с", - говорится в сообщении.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля: данные погоды УНИАН

В среду, 14 апреля, в Украине начнутся дожди. Осадки накроют западную, южную и северную части страны. Во Львове похолодает до +4°, температурный максимум будет достигнут на юге: здесь температура продержится на уровне +16°.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +6°, днем +16°.

Во Львове в среду ожидается ливень, ночью 0°, днем +4°.

В Одессе - дождь, температура ночью +7°, днем +11°.

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Автор: Елена Пилипчак