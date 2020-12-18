На лыжах по Манхэттену: в США - метровые сугробы, коммунальщики не успевают убирать снег (фоторепортаж, видео)
Дети играют в снегу и катаются на санках.
В Нью-Йорке местами намело метровые сугробы. Последний раз такие метели наблюдали 4 года назад.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На США обрушился снегопад - людей призвали оставаться дома (фото, видео)
Отменены почти полторы тысячи рейсов и с перебоями работает железная дорога. На дорогах почти нулевая видимость - за полсуток произошло более 100 аварий. Полиция призывает водителей не рисковать и не выезжать в такую непогоду. Коммунальщики не успевают убирать снег, и даже на Манхэттене сейчас удобнее ходить на лыжах. Дети играют в снегу и катаются на санках.
Зимний шторм в США: что известно
Зимний шторм прошел восточным побережьем США в среду, 16 декабря, нанеся разрушительный удар по транспортным системам.
К полудню непогода накрыла Вашингтон и принесла снег в Нью-Йорк, Мэриленд, Виргинию, Западную Вирджинию и Пенсильванию.
По словам синоптиков, на территории, простирающейся от восточной Пенсильвании до гор Катскилл в Нью-Йорке может выпасть до 60 см снега, а на остальной части Северо - Востока- до 30 см или больше.
По их словам, некоторые районы Вирджинии и Северной Каролины будут покрыты тонким слоем льда, в то время как в Среднеатлантическом регионе ближе к побережью пройдут дожди.
Автобусное и железнодорожное сообщение в северной части штата приостановлено, людей просят оставаться дома. Три самых загруженных аэропорта в регионе сообщили об отмене до 30% рейсов.
Совет по коммунальным предприятиям штата Нью-Джерси заявил, что из-за сильных ветров также возможны массовые отключения электроэнергии.
С учетом ожидаемых порывов ветра до 80 км/ч снег может значительно снизить видимость и повредить деревья и линии электропередач, сообщила местная служба погоды.
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