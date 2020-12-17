США накрыл зимний шторм: опубликованы сказочные фото и видео заснеженного Нью-Йорка

10:42, 17 декабря 2020
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С усилением бури может выпасть до 60 см снега.

Зимний шторм прошел по восточному побережью США в среду, 16 декабря, нанеся разрушительный удар по транспортным системам.

Об этом сообщает Reuters.

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К полудню непогода накрыла Вашингтон и принесла снег в Нью-Йорк, Мэриленд, Вирджинию, Западную Вирджинию и Пенсильванию.

По словам синоптиков, на территории, простирающейся от восточной Пенсильвании до гор Катскилл в Нью-Йорке может выпасть до 60 см снега, а на остальной части северо-востока - до 30 см или более.

По их словам, некоторые районы Вирджинии и Северной Каролины будут покрыты тонким слоем льда, в то время как в Среднеатлантическом регионе ближе к побережью пройдут дожди.

Автобусное и железнодорожное сообщение в северной части штата приостановлено, людей просят оставаться дома. Три самых загруженных аэропорта в региона сообщили об отмене 30% рейсов.

Совет по коммунальным предприятиям штата Нью-Джерси заявил, что из-за сильных ветров также возможны массовые отключения электроэнергии.

С учетом ожидаемых порывов ветра до 80 км/час снег может значительно снизить видимость и повредить деревья и линии электропередач, сообщила местная служба погоды.

Сильнейшие снегопады в Японии

Около 1,2 метра снега выпало за сутки 16 декабря в японских префектурах Гумма и Ниигата. Из-за непогоды пострадали 13 человек.

В связи с этим десятки автомобилей оказались заблокированы на трассах - образовался транспортный коллапс.

Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Власти регионов просят жителей из-за гололеда на дорогах воздержаться от поездок на личном транспорте.

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Перевод: Автор: Елена Пилипчак

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Теги: снегСШАзимаснегопадметельбуря
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