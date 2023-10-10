Снегопады в Украине после 20 октября - это уже не диковинка.

До конца октября в Украине пока не ожидается резкого похолодания, периодически будет дождить, а в последнюю декаду месяца возможен снег, за исключением крайнего юга страны. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Наталья Голеня.

"Первый снег в Карпатах уже был в эти выходные. На остальной территории, как всегда: после 20 октября это уже не диковинка для большей части Украины, кроме крайнего юга. Чаще всего так происходит. Будет ли так в этом году - вопрос, но в принципе на конец октября в Украине снегопады возможны", - рассказала она.

Она добавила, что к концу октября снова может быть волна тепла. "До конца октября пока мы не видим такого резкого похолодания, по крайней мере на сегодня расчеты не показывают, что будет слишком холодно, скажем", - говорит синоптик.

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Температурный диапазон, по ее данным, все равно останется на уровне +3...+8 ночью, а дневная температура будет достигать до +8...+15 градусов. Дожди, по словам Натальи Голени, также периодически будут, но немного.

Как сообщал Погода УНИАН, в этом сезоне в Украине уже выпал первый снег. Зимние осадки зафиксировали в Карпатах 8 октября на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон". Также Туристы сообщили о небольшом снеге у подножия Говерлы, которая является самой высокой горой в Украине.

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