Сегодня на высокогорье ясно и ветрено.

В Карпаты пришла зима. Сегодня на высокогорье зафиксировали мороз -6°. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным спасателей, по состоянию на 09:00 на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6°, а западный ветер дует со скоростью 7 м/с.

Напомним, что в воскресенье, 8 октября, в Украине выпал первый снег. Зимние осадки зафиксировали на Черногорском хребте. Также туристы сообщили о небольшом снеге у подножья самой высокой горы Украины - Говерле.

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В Украину идет холод из Арктики - что известно

На этой неделе в Украине ожидается контрастная погода с колебаниями температуры и атмосферного давления.

В первой половине недели в Украине будут доминировать погодные условия, связанные с глубокой высотной котловиной северного происхождения и холодной воздушной массой арктического происхождения. Это приведет к ветреной и холодной погоде, особенно ночью.

Однако уже с середины недели ожидается повышение температуры и ослабление ветра.

В западных, северных регионах и иногда на юге страны будут наблюдаться кратковременные дожди.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, метеорологическая осень в Украине уже наступила.

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