Опасное метеорлогическое явление ожидается по всей стране.

На сегодня, 27 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, непогода охватит всю территорию нашей страны.

"27 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Повсеместно, кроме южных областей, пройдет небольшой дождь, в северной части - местами с мокрым снегом.

Ветер будет западный и северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, а порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в северной части ночью и днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью столбики термометров днем покажут днем 4-9° тепла, а на юге воздух прогреется вплоть до 13°.

Январь 2024 в Украине - прогноз на месяц

Первый месяц 2024 года в Украине будет теплее нормы на полтора-два градуса. Ожидается, что средняя температура будет 0-4° мороза, а на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла.

Количество осадков будет в пределах нормы, но на Востоке, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях осадков выпадет несколько больше чем обычно.

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