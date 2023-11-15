В прошлом году люди пережили около 86 дней с опасными для здоровья высокими температурами.

Число заболеваний и смертей, связанных с жарой, растет по мере потепления мира. Ожидается, что ежегодная смертность от жары к середине столетия увеличится на 370%, если температура поднимется на 2 градуса выше доиндустриального уровня. Об этом заявила международная группа экспертов в области здравоохранения, сообщает Reuters.

Уже в прошлом году, при потеплении примерно на 1,1°C, люди в среднем пережили около 86 дней с опасными для здоровья температурами.

Отмечается, что люди старше 65 лет являются наиболее уязвимыми к резкому повышению температуры.

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"Мы платим жизнями", - сказала исполнительный директор доклада Марина Романелло о бездействии мира в отношении изменения климата.

Также сообщается, что воздействие жары могло привести к 490 миллиардам потерянных рабочих часов в 2022 году, что почти на 42% больше, чем в период с 1991 по 2000 год.

Более частые волны тепла могут также стать причиной отсутствия продовольственной безопасности еще для 525 миллионов человек к середине столетия.

Глобальное потепление

По последним данным ученых, глобальное потепление пересечет критический рубеж через 5 лет.

По расчетам ученых, если в атмосферу попадут еще 250 гигатонн двуокиси углерода, то средняя температура на планете с вероятностью 50% пересечет установленный учеными сигнальный рубеж в 1,5°C глобального потепления.

Чтобы остановить дальнейший рост температуры на планете, человечество должно резко сократить выбросы CO₂, уверены специалисты.

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