Кроме того, в ВМО отметили, что средняя температура поверхности моря в октябре составила 20,79°C, что также является самым высоким показателем.

На Земле в октябре побит ежемесячный температурный рекорд. Это продолжило цепочку из самых высоких температур на планете.

Как сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) со ссылкой на данные Службы изменения климата Евросоюза "Коперник", "октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно теплой глобальной температурой".

В отчете ВМО отметила, что это был самый теплый октябрь за всю историю наблюдений. "На 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,40°C выше предыдущего рекорда", - отметили аналитики.

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Там подчеркнули, что глобальная температурная аномалия стала второй по величине среди всех месяцев, уступив лишь сентябрю этого года.

При этом, по данным специалистов, с января по октябрь, средняя глобальная температура в этом году является самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,43°C выше среднего доиндустриального показателя 1850-1900 годов и на 0,10°C выше среднего десятимесячного показателя 2016 года.

Кроме того, в ВМО отметили, что средняя температура поверхности моря в октябре составила 20,79°C, что также является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Глобальное потепление

Ученые и синоптики уже давно заявляют, что на Землю надвигается бешенными темпами глобальное потепление. Так, в мае они предупреждали, что человечество ожидает самое адское лето. В итоге их погноз осуществился. А на днях ученые заявили, что этот год "практически наверняка" будет самым теплым за последние 125 тыс. лет.

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