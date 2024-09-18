Уровень воды в польском Вроцлаве достигнет пика 19 сентября.

Наводнения в Центральной Европе перемещаются на новые территории. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, волонтеры и сотрудники аварийно-спасательных служб работали всю ночь, чтобы укрепить польский город Вроцлав от приближающихся паводковых вод. В это же время Венгрия открыла плотину, поскольку премьер-министр предупредил о приближении "критического периода".

Самые сильные за 20 лет наводнения оставили след разрушений от Румынии до Польши, распространяя грязь и мусор в городах, разрушая мосты, затапливая автомобили и оставляя ущерб на миллиарды долларов.

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"Сегодня ночью произошло многое. Нам понадобится срочная информация из тех мест, где зафиксировали высокий уровень воды", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск на кризисном совещании во Вроцлаве. Ожидается, что уровень воды в этом городе достигнет пика в четверг, 19 сентября.

В Венгрии власти открыли плотину на северо-западе страны, чтобы направить воду из реки Лайта в аварийное водохранилище. Ожидается, что уровень Дуная в Будапеште достигнет отметки около 8,5 метров или даже выше в пятницу или субботу.

"Из-за сильных дождей и наводнений ситуация критическая по всей Центральной Европе", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Чехии тем временем уровень воды в основном снижается, но реки все еще переполнены.

Катастрофическое наводнение в Европе

Стихийные наводнения привели к гибели не менее 15 человек и нанесли серьезный ущерб в ряде стран, от Австрии до Румынии.

Ученые говорят, что наводнения в Европе - это последствия изменения климата.

Вообще прошлая неделя была отмечена разрушительными наводнениями по всему миру. В Мьянме затопило целые деревни, а в Нигерии, где наводнения затронули жизни более миллиона человек, из разрушенной тюрьмы сбежали около 300 заключенных.

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