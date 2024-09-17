Из-за наводнений в Европе на железной дороге третий день подряд происходит ограничение движения.

Во вторник, утром 17 сентября, "Укрзализныця" обновила график движения поездов, который был изменен накануне из-за непогоды в Центральной Европе, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, рейс Вена - Киев - Вена продолжает курсировать как Будапешт - Киев - Будапешт. Также рейс Вена - Чоп - Вена венгерскими вагонами класса "Интерсити" курсирует как Будапешт - Чоп - Будапешт.

Отмечается, что рейс Прага - Перемышль - Прага восстанавливается объездным маршрутом через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву. В свою очередь рейс Прага - Чоп - Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием.

Видео дня

"По техническим причинам на перегоне между Захонью и Тужером для рейсов 146 Чоп - Будапешт и 644 Дебрецен - Мукачево налажен автобусный трансфер, работают венгерские координаторы", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" также отметили, что все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони, Кишинева курсируют по расписанию.

Наводнения в Европе - последние новости

14 сентября стало известно, что Центральную Европу накрыли мощные дожди, возникли наводнения. Так, в Румынии от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах, были погибшие.

Утром 16 сентября из-за наводнения были отменены некоторые поезда, а часть изменила направление движения.

Вас также могут заинтересовать новости: