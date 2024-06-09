Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине 10 июня

В некоторых районах ожидаются грозы и град.

Синоптики поделились прогнозом погоды в Украине на 10 июня. Преимущественно ожидается переменная облачность.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, ожидаются кратковременные дожди ночью в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

Днем погода в Украине испортится везде, кроме юго-востока и востока. В частности, возможны грозы. Днем в отдельных районах будут град и шквалы 15-20 м/с.

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По словам синоптиков, в западных областях местами значительные дожди, а в юго-восточных и Харьковской областях - без осадков.

Температура ночью опустится до 15-20°, а днем воздух прогреется до 25-30°. На юге и востоке страны будет теплее - до 33°. В то же время в западных областях будет держаться ночью 12-17°, днем 22-27°.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине

"Ночью 10 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине

Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, рассказала, будет ли лето жарким, отметив, что аномальных показателей от него пока не ожидается.

В июне ожидается несколько магнитных бурь, которые могут представлять серьезную угрозу вашему здоровью.

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