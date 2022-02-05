В ближайшие дни на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели.

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, 5-6 февраля на высокогорье Закарпатской области сохранится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

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Спасатели присваивают таким погодным условиям третий уровень опасности.

Как сообщал УНИАН.Погода, выходные в Украине начнутся с осадков на западе, севере и местами в центральных областях. Вместе с дождями и снегом сегодня в эти регионы придет небольшое потепление, однако на Левобережье Украины все еще будет мороз.