С запада в Украину будет заходить потепление, однако на Левобережье все еще будут морозы.

Выходные в Украине начнутся с осадков на западе, севере и местами в центральных областях. Вместе с дождями и снегом сегодня в эти регионы придет небольшое потепление, однако на Левобережье Украины все еще будет мороз.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет довольно мокро. Повсеместно ожидаются небольшие дожди, местами - со снегом. Здесь будет преобладать небольшая облачность. Ночью температура будет от -2° до +1°, а днем воздух прогреется до +2°...+3°, а в Ивано-Франковской и Черновицкой областях - до +5°...+6°.

На севере Украины сегодня тоже ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в Сумской области - просто снега. По ночам здесь градусы распределятся неравномерно: в Черниговской и Сумской областях - до -10°...-12°, в киевской - до -5°, а в Житомирской - до -1°. Днем же практически везде будет до +2°, кроме Сумщины - там днем ожидается до -3°.

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В центре Украины холоднее всего ночью будет в Черкасской и Полтавской областях, где столбики термометров опустятся до -9°...-10°, на остальной территории в темное время суток будет до -7°...-3°. Днем в центральных областях будет от -2° до +2°. В Винницкой и Черкасской областях будет снежить, возможен мокрый снег. На остальной территории вероятность осадков мала.

Жителей востока страны сегодня ждет небольшая облачность. Ночью морозы будут около -9°...-7°, а днем столбики термометров покажут -4°...-2°.

На юге Украины сегодня также будет небольшая облачность, ночью до -6°, а днем холоднее всего будет в Запорожской области и в Крыму - от -1° до +1°. На остальной территории в светлое время суток ожидается +3°...+5°. На полуострове также ожидается дождь со снегом.

Напомним, в феврале в Украине будет зимняя погода. Во второй половине месяца ожидается резкое похолодание, однако с 25 числа погода изменится - начнется потепление.

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