Повышение температур в Украине будет уже в ближайшее время.

Рабочая неделя в Украине завершится прохладной и мокрой погодой, а вот повышения температуры стоит ждать уже на выходных.

Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже сегодня, 24 сентября, в Украине будет хоть и небольшое, но потепление.

"Максимально температура воздуха поднимется до +10... +15 градусов. Но улучшение пока отложим", – отметила она.

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По словам синоптика, 24 сентября территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который еще больше испортит погоду.

"Он (атмосферный фронт - УНИАН) принесет дожди, умеренные осадки и сильный ветер до штормовых порывов 15-22 метров в секунду", – предупредила синоптик.

В то же время, по данным Натальи Диденко, начиная с субботы и до понедельника, 27 сентября, температуры вновь будут расти.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение. Местами скорость ветра будет достигать 30 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская