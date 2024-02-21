Сейчас наступление метеорологической весны синоптики не фиксируют.

Метеорологическая весна в Украине наступит, когда среднесуточная температура будет преодолевать отметку в 0 градусов в течение нескольких суток подряд на конкретной метеостанции. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Сейчас, по ее данным, наступление метеорологической весны синоптики пока не фиксируют.

"Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался период предвесения - так они его описывают", - говорит Птуха.

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Так, по данным синоптика, в Киеве и области 21-22 ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, а 23-24 февраля - уже будет погода без осадков, но поднимется ветер.

21-22 февраля в ночные часы на Киевщине ожидается 0... +2, а днем столбики термометров покажут +4...+6. 24 февраля ночью ожидается даже до +6. днем как 23-го, так и 24-го синоптик прогнозирует +9...+11. "Вот такие уж совсем нелютневые температуры", - подчеркивает она.

Когда в Украине наступит теплая весна - прогноз сурка Тимки

2 февраля в мире празднуют День сурка. В этом году сурок Тимка из Харьковской области не увидел своей тени, что, согласно приметам, предвещает раннюю весну. "Тимка говорит, что достаточно из нас уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской. Поэтому ждем через шесть недель нашу украинскую теплую весну", - сказала смотрительница сурка.

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